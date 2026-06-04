経験のあるスポーツの動きをゴルフスイングに活かすべき理由 経験のあるスポーツなどの感覚でスイングをイメージ 色々な分野の一流のスポーツ選手に、「どうやって体を動かしているのですか？」と訊ねたとしましょう。大抵の選手は「いや、どうやって動かしているのと聞かれても…」と戸惑うだけです。自分の感覚でやっているだけですから、説明しようがないのです。だから一流の選手たちは、「こうや