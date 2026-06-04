首相の高市早苗は5月の大型連休中にベトナムとオーストラリアを訪問した。中国の経済的威圧や中東情勢を踏まえ、サプライチェーンの強靭化やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認した。自身が掲げる「強い日本」づくりに向けて邁進する高市だが、物価高対策や衆院選公約に掲げた消費税減税をどう決着させるかがカギになる。自民党内では副総裁の麻生太郎を中心に高市を支える議員グループが発足し、歴