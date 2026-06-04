朝のドル円は１６０．００円台、海外市場で１６０．０９円まで上昇＝東京為替 朝のドル円は１６０円台に乗せての推移。昨日の米ISM非製造業景気指数の好調さもあり、ドル高が優勢となっている。中東情勢への警戒もドルの支え。 USDJPY160.06