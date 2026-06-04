アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結について、実現しない可能性もあるとした上で、「今週末」にも成立する可能性があると主張しました。アメリカ トランプ大統領「（締結は）あり得る。実現しない可能性もあるし、どうなるかはわからないが、今週末にも成立するかもしれない」トランプ大統領は3日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して核兵器開発問題を話し合うための覚書をめぐり、イラン