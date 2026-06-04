■バレーボール・ネーションズリーグ女子予選ラウンド日本 3ー1 フランス（日本時間4日、カナダ）【バレー】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているネーションズリーグが開幕。前回4位の女子日本代表（世界ランク5位）はフランス（同13位）に3ー1（23ー25、25ー12、25ー22、25ー13）で勝利し、白星スタートした。ネーションズリー