“アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、発売中の『別冊ヤングチャンピオン』7月号に登場した。新潟県出身の現役女子大生アイドルとして注目を集める七海が、巻中グラビアで存在感を放っている。【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこも登場七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで支持を拡大。グループ加入前からSNSで大きな話題を