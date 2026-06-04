アメリカのトランプ大統領は、今月中旬にフランスで開催されるG7=先進7か国首脳会議に出席する意向を表明しました。トランプ大統領は3日、自身のSNSで、今月15日から17日にフランスのエビアンで開催されるG7サミットに出席すると表明しました。14日の夜にホワイトハウスで開催される総合格闘技団体「UFC」のイベントに参加した後、フランスに向かうということです。イラン問題への対応をめぐり、イギリス・ドイツ・フランスなどと