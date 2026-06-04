タレントの杉浦太陽（45）が2日、自身のブログを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“上目遣いショット”を披露した。【写真】ミルクを飲みながら「甘えんぼポーズ」第5子次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”披露の杉浦太陽杉浦は「上目遣いw」と題してブログを更新し、「ミルク飲みながら上目遣いのユメw」「甘えんぼポーズ」とあふれんばかりの愛おしさをつづりながら、ミルクを飲みながらカメラをじっと見つめる