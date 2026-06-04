兵庫県たつの市の川できのう見つかった男性の遺体の身元について、警察はさきほど、先月市内で起きた殺人事件で指名手配していた大山賢二容疑者（42）だと分かったと発表しました。【映像】指名手配していた大山容疑者たつの市では先月、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が自宅で死亡しているのが見つかり、警察は千尋さんを殺害した疑いで大山容疑者を指名手配していました。大山容疑者の遺体は、きのう午前、殺害現