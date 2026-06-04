梅雨前線の影響で、九州は雨や雷雨となるでしょう。中国・四国・近畿も夜までに雨が降り出すところがありそうです。■全国天気（4日予報）西日本の天気は下り坂です。九州は雨で、午後は雷雨のところがあるでしょう。局地的には激しい雨も予想されます。中国・四国も夕方以降は雨の地域が増えてきて、近畿も夜には雨の降り出すところがあるでしょう。東海・関東・北日本太平洋側は、雲がとれにくい天気ですが、晴れ間もありそうで