事前キャンプの初日から切れ味鋭い動きを見せた。日本代表は現地時間3日に事前キャンプ地のモンテレイで始動。FW塩貝健人(ボルフスブルク)はミニゲームで豪快なゴールを決めた。「メキシコに着いて、とうとうワールドカップが始まるなという気持ちで昨日は寝た。もう今日から誰よりも活躍してやろうと思っていた」と振り返った。3月のイングランド遠征で初招集となり、スコットランド戦でA代表デビューを飾った。先月31日に国