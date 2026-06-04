開催：2026.6.4 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 1 - 7 [メッツ] MLBの試合が4日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとメッツが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。 1回表、4番 ジャレド・ヤング 2球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球で