早稲田に店を構えるセレクトショップ「ケルカンズローブ（qqn's ROBE）」が、「クリエイト クレイル（Create Clair）」のデザイナー 安藤弥生を講師に迎え、スモッキングワークショップを開催する。6月7日の開催に先立って、事前予約の受け付けを開始。最大12名まで、専用フォームから予約することができる。【画像をもっと見る】同ワークショップでは、生地の裏側から布をつまみ合わせ、立体的に柄を浮き立たせるスモッキン