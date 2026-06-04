4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円安の6万8130円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71322.29円ボリンジャーバンド3σ 68633.79円ボリンジャーバンド2σ 68402.13円3日日経平均株価現物終値 68130.00円4日夜間取引終値 67398.00円5日移動平均 65945.30円ボリンジャーバンド1σ 65830.00円一目均衡表・転換線 6358