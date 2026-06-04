4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比35.5ポイント安の3965.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4091.60ポイントボリンジャーバンド3σ 4017.58ポイントボリンジャーバンド2σ 3996.20ポイント3日TOPIX現物終値 3965.50ポイント4日夜間取引終値 3958.20ポイント5日移動平均 3943.55ポイントボリンジャーバンド1σ 3940.