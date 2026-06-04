4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の759ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 885.57ポイントボリンジャーバンド3σ 857.94ポイントボリンジャーバンド2σ 830.31ポイントボリンジャーバンド1σ 802.68ポイント25日移動平均 798.00ポイント一目均衡表・転換線 791.00ポイント一目均