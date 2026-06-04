愛知県豊明市の藤田医科大学病院は、看護師が個人のパソコンに保存していた1365人分の患者情報が漏洩した可能性があると発表しました。漏洩した可能性があるのは、2004年から2025年までに藤田医科大学病院を受診した1365人分の氏名や病名、検査データなどを含む患者情報です。データを保存していた看護師の個人パソコンが、ウェブサイトを閲覧中にランサムウェアによる攻撃を受けたということです。病院では患