4日（木）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第1週の1戦目が行われ、バレーボール女子日本代表は女子フランス代表と対戦した。 3日（水）より開幕したVNL2026。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督率いる女子日本代表は初戦を白星で飾り、勢いに乗ることができるか。なお、前回大会の女子日本代表は3位決定戦で女子ポーランド代表に敗れ、惜しく