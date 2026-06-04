気象庁が警報・注意報の表現を再編した「防災気象情報」の新たな区分「危険警報」が、滋賀県の「県防災ポータル」と「県土木防災情報システム」に反映されない事態に陥っている。システム改修が間に合わなかったのが原因。県内では３日に台風６号の被害が出ており、県は新たな防災気象情報に対応している「県防災アプリ」の登録と活用を呼びかけている。新たな防災気象情報は、災害時に住民が取るべき行動を理解しやすくするた