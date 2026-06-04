シャープは３日、主力のオーブンレンジ「ヘルシオ」の新型モデルを１８日から順次発売すると発表した。専用のスマートフォンアプリに使いたい食材を入力すると、生成ＡＩ（人工知能）が提案するレシピを自動で調理できる機能を付けた。自宅にある食材の有効活用を促し、物価高で高まる自炊需要を取り込みたい考えだ。「鶏肉」や「シメジ」といった冷蔵庫にある食材を専用アプリに入力すると、生成ＡＩがヘルシオで調理可能な独