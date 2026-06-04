国連総会は3日、安全保障理事会で今年末に任期を終える非常任理事国の後任に、キルギスやオーストリアなど5か国を選出しました。ドイツは落選しました。国連総会で3日、安全保障理事会の非常任理事国10か国のうち、今年末で任期を終える5か国の後任を決める選挙が行われました。非常任理事国は地域枠ごとに議席が割り当てられていて、アジア・太平洋からキルギス、アフリカからジンバブエ、中南米からトリニダード・トバゴ、西ヨー