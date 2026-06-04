ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「台風６号で被害新たに“台風のたまご”列島へ」が１位となったことを報じた。５万９０２０人が選び、ランキングが決定した。番組では増水した川や完遂した道路の映像を流して台風による首都圏への影響を紹介。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「例年よりも早く今回