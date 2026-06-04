俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が抜群スタイルを披露した。４日までにインスタグラムで「ブルームーン綺麗でしたね」と美しい満月と私服姿を投稿。「新入りの植物ちゃん達」（原文ママ）と緑豊かな自宅の様子も披露した。体に沿うような細身の白いポロシャツを着こなし、２万４０００の「いいね！」が集まっている。Ｋｏｋｉ，は１５歳だった２０１８年にファッション雑誌「ＥＬＬＥｊａ