5日間の日程で行われるモンテレイ合宿5月31日のキリンチャレンジカップ2026アイスランド戦を経て、事前合宿地・モンテレイに移動した日本代表。5月27日のUEFAカンファレンスリーグ決勝、ラージョ・バジェカーノ戦出場のため、アイスランド戦を欠場した鎌田大地（クリスタルパレス）も合流した。森保一監督もようやく本番モードの調整に突入できる環境が整ったと言える。現地6月14日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）初戦