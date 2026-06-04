鈴木唯人の成長に感動を抑えきれなかった市立船橋サッカー部の波多秀吾監督「まさかこんな瞬間に立ち会えるとは思っていなかったので、涙を堪えるのに必死でした」――。2023年8月9日。市立船橋高サッカー部で監督1年目の波多秀吾は、当時の同部のエースストライカーであったFW郡司璃来の清水エスパルスの練習参加の帯同者として三保グラウンドにいた。その練習初日は、まさに鈴木唯人の清水での活動最終日だった。（取材・文＝安