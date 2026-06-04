ドナルド・トランプ米大統領は、イランが核兵器を開発しないことで米国と合意したと主張し、「（イラン最高指導者の）モジタバ・ハメネイに会いたい」と述べた。終戦に向けた了解覚書（MOU）締結のための交渉が大詰めの難航を見せる中、米国とイランは小規模な軍事攻撃を続けながら圧力の度合いを高めている。トランプ大統領は3日（現地時間）、ニューヨーク・ポストが公開したポッドキャスト司会者ミランダ・ディバイン氏とのイン