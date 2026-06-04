〈大谷翔平が長嶋茂雄さんに「お久しぶりです」…目撃者が明かす“最後の面会”でみせた姿《一周忌秘話》〉から続く長嶋茂雄が旅立って、1年。天覧試合のサヨナラ弾、栄光のV9、「10・8」決戦、夢のON対決。時代を太陽のように照らし続けたミスター・プロ野球が、死の3カ月前に再会を熱望した選手、それこそが大谷翔平だった――。【写真】この記事の写真を見る（4枚）◇王貞治と長嶋の最強コンビ“ON砲”を擁する巨人は、川上