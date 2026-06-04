ソフトバンクの王貞治球団会長（86）が、2018年に再婚した18歳下の妻と資産管理などを手掛ける会社を立ち上げていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。【画像】王貞治さん、若き日の「家族写真」。前妻の恭子さんは胃がんのため57歳で亡くなられた王貞治球団会長©文藝春秋元巨人監督の長嶋茂雄さん（享年89）が昨年6月3日に亡くなって1年が経つ。長嶋さんの告別式では、ON砲としてプロ野球界を牽引してきた王会長