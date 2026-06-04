妹が1歳を迎えたことを機に、ダウン症の兄・あらたくん（4歳）の“お兄ちゃん1年目”を振り返る投稿がInstagramで話題を呼んでいる。この動画を投稿したのは、あらたくんの日常を届ける「ダウン症のあらたまる（@paracamp_art）」さん。赤ちゃん返りはほとんどなく妹への愛情を見せる一方で、距離感に悩む時期もあったというあらたくん。妹が生まれてからのこの1年の変化について、投稿者のママに話を聞いた。【動画カット】“妹