サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。初のＷ杯となるＦＷ塩貝健人（２１）＝ヴォルフスブルク＝は、出国前に髪型をイメチェン。人気バスケットボール漫画「ＳＬＡＭＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをイメージしたものだと明かした。白色のメッシュを入れたパーマ姿。本人は「ちょっとイカツめにしちゃいました」と笑うが