OECD＝経済協力開発機構は、最新の「世界経済見通し」を発表し、中東情勢の悪化が長期化した場合、2026年の世界全体の成長率が2.1％と前年の3.4％から大幅に鈍化すると予測しました。OECDは3日からフランスのパリで閣僚理事会を開催していて、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化や公正な貿易などについて協議が行われます。OECDは閣僚理事会に先立って最新の世界経済見通しを発表し、中東情勢による混乱が2027年まで続いた場合、2