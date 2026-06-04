6月3日、日本代表FW後藤啓介が21歳の誕生日を迎えた。「日本以外で誕生日を迎えるのは初めてなので新鮮です。代表で祝ってもらえることは滅多にないと思いますし、それがワールドカップ前という重要なタイミングなので本当に嬉しいです」と笑顔を見せた。2005年生まれの後藤は、今大会の日本代表メンバーで最年少（※2005年3月生まれの塩貝健人は後藤の一学年上）。17歳でジュビロ磐田のトップチームデビューを果たすと、海を