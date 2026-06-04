日本代表は現地時間3日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ（事前キャンプ）初日の練習を実施した。日本代表は現地2日夜にメキシコ・モンテレイ入り。ピッチコンディションの問題から当初予定されていた練習会場から変更となり、練習時間も17時から10時へと大幅に前倒しされた。気温30度を超える中、約70分間の全体練習がメディアに公開された。この日の全体練習から鎌田大地が参加。所属するクリスタ