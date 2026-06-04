人間の筋肉には、加齢によって落ちやすいものとそうでないものがある。せっかく運動するならば、前者の落ちやすい筋肉を優先して鍛えたいが、そのうえでもスクワットは効果的。運動のプロたちもこぞって「スクワットこそ最強」と指摘する。そんなメリットだらけのスクワットだが、足腰が弱っている状態でいきなり始めると、思いがけず転倒しかねない。安全のためにも図を参考にしつつ“初級、中級、上級”と順番にステップアップし