現在放送している春クールドラマで、業界関係者や熱心なドラマファンの間で最も話題になっている作品といえば、間違いなく『銀河の一票』（カンテレ制作・フジテレビ系、月曜午後10時〜）だろう。本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った気さくなスナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）を都知事選挙に担ぎ出すという異色の選挙エンターテイン