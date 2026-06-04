2日、福島市で男女4人を襲い工場にとどまっていたクマが工場の外に逃げ出しました。市や警察が警戒を呼びかけています。2日、福島市の住宅街にクマが出没し、男女4人にケガをさせ、その後、工場内に居座り続けました。福島市が緊急銃猟での捕獲を試みていましたが、市によりますと、3日午後10時50分頃、クマは工場から逃げ出したということです。その後のクマの行方は分かっていません。付近は小学校などもある住宅街で、市や警察