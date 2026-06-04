試合前に取材対応するホワイトソックス・村上＝5月、シカゴ【ニューヨーク共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が3日、ア・リーグの5月の月間最優秀新人に選ばれた。打率2割4分4厘で8本塁打、18打点をマークした。日本選手では2024年3、4月に受賞したカブスの今永昇太以来で通算9人目。26歳の村上はここまで57試合出場で打率2割4分、20本塁打、41打点。5月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リスト（IL）