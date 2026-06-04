パドレスは3日（日本時間4日）、ベテラン外野手ニック・カステラノス（34）をDFA（メジャー40人枠から外す事実上の戦力外）とした。前日には古巣フィリーズの本拠地で功績を称える映像が流されたばかりだった。AP通信が報じた。カステラノスは2月、フィリーズの春季キャンプ全体練習開始直前に放出された。フィリーズは5年総額1億ドル（約160億円）契約の最終年にあたり、2000万ドル（約32億円）の年俸支払い義務が残っていた