俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが、『別冊ヤングチャンピオン』7月号（発売中）で表紙と巻頭グラビアを飾った。家庭教師をテーマにしたグラビアで、“なしこたそ”の魅力を存分に詰め込んだ内容となっている。【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこ今回の巻頭グラビアでは、桃月が家庭教師役として登場。親しみやすさと大人の魅力をあわせ持つ姿で誌面を彩り、読者の想像をかき立てる