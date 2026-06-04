サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。最高気温が３４度に達した暑さの中、３９歳のＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京＝は、はつらつとプレー。「Ｗ杯の魔力なんですけど、気温なんて全然感じない」と、ギラギラ感全開だった。１０時４分、長友の「よっしゃ行こう！」という声のもと、モンテレイでの練習をスタートさせた。同地は１次リ