スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は若かりし頃から特別なタレントを見せてきた野球選手たちの連載です。『あの時もキミはすごかった』大野雄大 編神童と持て囃されながら消えていく才能がある一方、若かりし頃から特大の能力を示し、そのままプロとして活躍する選手もいる。そんな野球選手たちを紹介する当シリーズ。今回は、中学時代から何度もつまづき、その度に這い上がって中日ドラゴンズのエースに上り詰めた