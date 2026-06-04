Netflixオリジナルドラマ『地獄に堕ちるわよ』の参考文献にもなった『細木数子 魔女の履歴書』がいま再注目される暴力団取材の第一任者・溝口敦。山上徹也と4回計90分にわたって接見し、その人物像や国民の多くがまだ気づいていない「安倍晋三元首相銃撃事件」の犯行動機を新刊『アンビバレント山上徹也が私だけに明かした謎の核心』で解き明かした鈴木エイト。暴力団とカルト宗教…社会のタブーに斬り込んできた二人のジャーナ