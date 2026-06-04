2008年、右拳を胸に当てて往路優勝のゴールに向かう早大・駒野亮太photo by アフロスポーツ箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載16：駒野亮太（早稲田大／2005、07〜08年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史の