65歳以上で離職した場合、再就職を希望しても「なかなか仕事が見つからない」ということもあるかもしれません。そのような高齢者の生活を支えるために「高年齢求職者給付金」が給付される場合があります。 本記事では「高年齢求職者給付金」がどのようなものなのかを、もらえる金額や申請方法とあわせてご紹介します。 「高年齢求職者給付金」とは 「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の雇用保険被保険者が失業