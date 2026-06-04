2026年4月27日、日経平均株価は史上初めて6万円台に到達した。その上昇を牽引したのは、ファナック、安川電機などフィジカルAI関連株だった。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本の勝ち筋は1社の独占ではなく、『大地・OS・身体』の三層を握る産業地図そのものだ。世界はまだ、日本の強さを理解していない」という――。写真＝iStock.com／quantic69※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／quantic69■6万