ついに民間も規制強化中国政府は人工知能（AI）分野の人材流出の防止に躍起になっている。ブルームバーグは5月26日、「中国政府が、アリババグループやディ―プシークなどの民間企業に勤務する人工知能（AI）分野の主要な人材に対し、海外への渡航を制限している」と報じた。中国政府はこれまでも有力大学の研究者や核関連の技術者、国有企業の幹部などに対して渡航制限を講じてきた。ただ、民間企業にまで渡航制限を広げるのは異