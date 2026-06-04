力業には限界がある「ベッセント氏は日本の財政・金融政策のあり方について“忠告”した。さすがの首相も完無視とはいかないだろう」来日したベッセント米財務長官が5月12日、官邸で高市早苗首相と会談した後、財務省幹部は意義をこう強調した。円安や長期金利の急騰など市場の警告にも聞く耳を持たず、消費税減税や財政拡張、日銀の利上げ封じにこだわる高市早苗首相が外圧で「変心」することを期待したものだ。米国のイラン攻撃