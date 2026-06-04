スペースXが想定する新規市場の9割以上がAI関連イーロン・マスク氏の宇宙開発企業スペースXが、早ければ今月12日頃にもナスダック市場に上場（IPO：株式初公開）する見込みだ。想定される時価総額（企業価値）は約1兆7500億〜2兆ドル（約270兆〜310兆円）で、2019年上場の「サウジアラムコ（サウジアラビアの国営石油会社）」を抜いて史上最大のIPOになると見られている。この上場では750億〜800億ドル（12兆〜13兆円）規模の資金