aespaのニンニンが、抜群のスタイルでファンを魅了した。ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。【写真】上も下も…ニンニン、“超ミニ丈”でお座りポーズ公開された写真には、レモンイエローのステージ衣装に身を包んだニンニンの姿が収められている。鮮やかなビタミンカラーのトップスと透け感のあるミニスカート、レース素材のニーハイソックスを合わせた爽やかなスタイリングで