いま、AIブームが株価を押し上げている。そこに重大な事件がおきた。台湾への武器売却に関して40年以上の期間にわたって米政府内で受け継がれてきた基本原則を、先般の米中首脳会談で、トランプ大統領が破ったと解釈できる行動をしたのだ。これは、台湾の安全保障上の重大な問題だ。そして、AIブームに重大な影響を与えうる。なぜなら、AIには高性能半導体が不可欠であり、それを生産できるのは、事実上、台湾のTSMCしかないからだ